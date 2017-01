Arzignano, ristorante sushi rumoroso e maleodorante: condomini insorgono

Rumori e odori provenienti dall'attività di ristorazione di soli piatti giapponesi (sushi) scatenano i condomini di un palazzo di Arzignano che, dacchè il locale ha aperto, hanno raccolto firme, segnalazioni, e richieste di aiuto alla polizia locale e all'Ulss 5.

Come riporta Il Giornale di Vicenza sulla vicenda ci sarebbero due cause civili presentate da altrettante famiglie. Sarebbe stato inoltre presentato un esposto in Procura, firmato da 36 residenti, che chiede accertamenti sull'insediamento dell'attività di ristorazione.

A fronte delle procedure avviate dal Comune e dalle rilevazioni di Ulss e Arpav si cercherebbe quindi una mediazione: una sorta di convivenza nel rispetto di tutti i parametri. Una soluzione che porti ad una convivenza tra condomini e ristorante nel rispetto di tutti i parametri.