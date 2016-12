Arzignano, rissa tra albanesi coi coltelli: uno gravissimo

Sono ancora tutti da chiarire i contorni della violenta rissa scoppiata martedì notte, circa alle 23, in via Cappelletto, ad Arzignano, tra diversi uomini di nazionalità albanese. Uno dei partecipanti è finito all'ospedale per una ferita da arma da taglio