Arzignano, "piano neve" operativo: tutte le informazioni

La Protezione Civile del Veneto ha annunciato una prima imbiancata anche a quote basse tra la notte di oggi, 9 gennaio, e la mattinata di domani, 10 gennaio. il sindaco di Arzignano Gentilin: "Il Piano neve è operativo. Siamo attrezzati per gestire la situazione. Raccomandiamo la massima prudenza e l'uso di ruote termiche o catene".



"Stiamo tenendo monitorata la situazione" precisa l'assessore alla Protezione Civile Angelo Frigo. "Procederemo ad un trattamento antighiaccio delle strade in via preventiva e, qualora il fenomeno nevoso dovesse essere intenso, attiveremo anche gli spazzaneve".





Caratteristiche del PIANO NEVE

I circa 200 km di strade comunali sono suddivise in 14 zone di intervento, di estensione variabile a seconda dell’attività (antighiaccio o sgombero neve) e del momento d’intervento (diurno o notturno).

I mezzi a disposizione per l’attuazione del piano sono complessivamente 26 (20 mezzi di 13 ditte private e 6 mezzi del Comune), dotati di gps satellitare che consentirà di seguire i percorsi: si potrà, quindi, valutare in tempo reale l’andamento della pulizia delle strade, intervenendo tempestivamente per adeguare eventualmente il servizio ai bisogni dei cittadini.

Attivazione del PIANO NEVE

A seconda degli avvisi ricevuti dalla Protezione Civile e dalla specifiche condizioni rilevate dal personale del Comune, sono possibili due tipologie di intervento:

- di prevenzione con sale e ghiaino, in modo da evitare la formazione di ghiaccio sulle strade. Tale trattamento non serve a prevenire i disagi in caso di neve, ma solo ad evitare la formazione di ghiaccio;

- di spezzamento delle strade: qualora il manto nevoso a terra raggiunga uno strato di almeno 5 cm, è previsto l’impiego dei mezzi spazzaneve per lo sgombero delle strade, dando priorità alle vie d’accesso all'Ospedale e ai principali edifici pubblici, quindi alla viabilità di collegamento con le strade provinciali e alla viabilità interna ai quartieri. I mezzi spazzaneve funzionano fino all'esaurimento del fenomeno nevoso e, in ogni caso, fino alla completa pulizia delle strade. Successivamente possono entrare in funzione i messi con sale e ghiaino per prevenire la formazione di giaccio.

"Non dobbiamo dimenticare comunque che per garantire una circolazione sicura è indispensabile che tutti in occasione del fenomeno limitino al massimo gli spostamenti ed utilizzino gomme da neve o catene" sottolinea l'assessore Frigo.

NUMERI UTILI

Durante l’ "emergenza neve" sono disponibili specifici bollettini informativi diramati dal Comune ed i seguenti numeri di telefono: in orario d’ufficio (8-13 e 14-18) tel. 0444/476581 (settore lavori pubblici del Comune) - negli altri orari: tel. 335.5837277 (Pronto intervento polizia locale).