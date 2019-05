Dramma della disperazione: perde il lavoro e si getta nelle vasche dei fanghi

Ha un risvolto drammatico la vicenda dell'uomo finito sabato mattina dentro una vasca dei fanghi in una conceria di via della Concia ad Arzignano e ricoverato all'ospedale di Vicenza dopo i soccorsi dei vigili del fuoco e degli operatori del Suem. La caduta non sarebbe infatti dovuta a un incidente ma, a quanto riferiscono le forze dell'ordine, il risultato di un gesto volontario.

Per l'uomo, 60enne dipendente dell'azienda, questo sabato sarebbe infatti stato il suo ultimo giorno di lavoro in quanto assunto a tempo determinato. Probabilmente preso dallo sconforto per il timore di non trovare più un impiego, si è gettato tra le acque reflue di lavorazione della conceria.

Soccorso dai vigili del fuoco verso le 6:30, l'uomo è stato portato al San Bortolo ma non sarebbe in pericolo di vita ed è stato messo in osservazione per aver respirato le esalazione malsane dei fanghi. Sul posto lo Spisal sta effettuando accertamenti per contrallare la regolarità delle vasche.

