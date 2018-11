Dieci chili di oppio in casa: arrestati due operai

Avevano in casa oltre 10 chili di capsule di papavero da oppio, 400 grammi di sostanza e quasi mille euro in contanti, ritenuti proventi da spaccio. In manette sono finiti Sandeep Bhatia, 33 anni, operaio incensurato, e Parvinder Singh, 32 anni, anche lui operaio, pregiudicato, entrambi indiani.

L'operazione dei carabinieri di Arzignano è andata in scena lunedì e ieri, martedì, quando sono state effettuate una serie di perquisizioni su veicoli e in abitazioni, a carico di soggetti sospettati di essere collegati agli ambienti dello spaccio.

Gli arrestati sono stati posti a disposizione dell’autorita’ giudiziaria che procedera’ al giudizio con rito direttissimo nei prossimi giorni.