Arzignano, arrestarono l'assassino del cognato: encomio a due vigili

Due ufficiali di Polizia Locale di Arzignano, l’assistente di Polizia Locale Claudio Rigoni e l’agente Damiano Vignaga, hanno ricevuto oggi l’Attestato di Pubblica Benemerenza al Merito Civile dal prefetto di Vicenza Umberto Guidato. Il prestigioso riconoscimento fa seguito ad una proposta inoltrata il 19 febbraio 2013 dalla Giunta Comunale di Arzignano alla Prefettura di Vicenza, nella quale venivano ricordati i meriti di Rigoni e Vignaga, nell’arresto di un pericoloso individuo, responsabile dell’omicidio Rossettini, perpetrato nella frazione di Costo di Arzignano, esponendo la propria vita in pericolo.

In quell’occasione, il 26 aprile del 2012, i due agenti intervenirono prontamente dopo che il 66enne Francesco Ongaro, freddò con due colpi di fucile il cognato. Riuscirono a bloccarlo consegnandolo alla giustizia. Il Comune di Arzignano conferì a Rigoni e Vignaga l’Encomio Solenne e con una nota del Sindaco e dell’Assessore alla Sicurezza proposero al Ministero dell’Interno, per il tramite della Prefettura di Vicenza, una ricompensa al valor civile, per gli operatori di polizia locale. Ne seguì, su richiesta della Prefettura, una deliberazione della Giunta.

A quasi cinque anni da quel sanguinoso episodio il Ministro dell’Interno, con Decreto Ministeriale del 5 ottobre 2017, ha concesso a Rigoni e Vignaga l’Attestato di Pubblica Benemerenza al Merito Civile.

“Nel 2013, anche su sollecito dell’assessore alla Sicurezza di allora, Enrico Marcigaglia, abbiamo provveduto a conferire loro un encomio solenne”, dichiara il sindaco Giorgio Gentilin. “A nome della città di Arzignano prendo atto con soddisfazione che lo Stato, anche se tardivamente, riconosce i meriti di chi lavora sul territorio giorno per giorno rischiando anche la propria vita”