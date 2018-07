Notte bianca, maxi rissa con coltelli: due persone ferite

Due feriti e altrettanti denunciati per lesioni e porto abusivo di arma bianca. È il bilancio della rissa scoppiata nella notte tra sabato e domenica alla "Notte Bianca" di Arzignano in piazza Campo Marzio. Una decina le persone, tutte di nazionalità indiana, coinvolte nella violenta discussione nella quale sono anche spuntati i coltelli.

Verso le una di notte, secondo una prima ricostruzione la lite è iniziata in un bar tra due gruppi di indiani. Dalle parole le persone coinvolte sono passate alle mani e quindi allle lame fino all'intervento dei carabinieri e della polizia locale che hanno sedato la rissa nel giro di qualche minuto. Sul posto è intervenuto anche il personale del Suem che ha portato in ospedale i due feriti con una prognosi di circa 10 giorni. Le forze dell'ordine hanno identificato gli stranieri residenti in zona e stanno conducendo le indagini, anche con la visione delle immagini delle telecamere, per stabilire le responsabilità sull'accaduto.