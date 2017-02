Arzignano, niente sfilata dei carri: pessime previsioni meteo

Pessime previsioni meteo per martedì 28 febbraio e così l’amministrazione comunale di Arzignano ha deciso che la sfilata dei carri allegorici, organizzata dalla Pro Loco e dal Comune, è rinviata a domenica 5 marzo con gli stessi orari.



“Purtroppo il meteo non sarà propizio”, dichiara l’assessore alla Cultura Mattia Pieropan. “Stando alle previsioni dell’Arpav per il vicentino il cielo sarà coperto e non possiamo rischiare che una manifestazione così ricca e sentita venga messa a rischio. Ricordo –aggiunge Pieropan- che il tragitto rimarrà lo stesso, con partenza da via Kennedy, la partecipazione delle scuole materne e la presentazione di Dino Antoniazzi. Invito tutti a partecipare”.