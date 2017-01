Arzignano, maxi colpo a Villa Ruffoni: via Rolex e gioielli per 1 milione e mezzo

Un milione e mezzo tra ori, contanti e orologi preziosi è il cospicuo bottino del colpo andato in scena la notte di San Silvestro in corso Matteotti 74 ad Arzignano, dimora dei fratelli Ruffoni, Mario e Caterina, facoltosi imprenditori nel settore conciario.



Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i ladri, sicuramente una banda di professionisti, si sono introdotti nella villa dal lucernario, senza far scattare l'allarme e, con picconi, fusibili e martelli hanno dovelo e aperto le tre casseforti a muro della casa, prelevandone il milionario contenuto. Il furto è stato scoperto alle 6, quando una domestica è rinetrata in servizio. Le indagini sono in carico ai carabinieri di Arzignano e Valdagno che hanno setacciato la villa alla ricerca di indizi.