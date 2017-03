Arzignano, ladri seriali di alcolici: arrestati dai carabinieri

Sette bottiglie di amore e qualche whisky per un totale di 130 euro di valore. Il colpo è stato messo a segno sabato pomeriggio verso le 17 da due 34enni rumeni pregiudicati che sono entrati al Famila di Arzignano razziando vino e liquori. Fermati dalla Civisa e arrestati dai carabinieri, nell’auto avevano altro bottino alcolico per circa 700 euro, probabile frutto di altre rapine.

La tecnica usata per il furto è stata quella di nascondere le bottiglie sotto a una fascia elastica legata alla vita, dopo aver rimosso l’antitaccheggio. L’accusa per i due uomini è di furto aggravato con mezzi fraudolenti e violenza sulle cose. nascondendole grazie ad una fascia elastica in vita e, in più, anche un paio di pantaloni di cui era stato rimosso l’antitaccheggio.

Per i due l’accusa è di furto aggravato dai mezzi fraudolenti e violenza sulla cose; stamattina la convalida, mentre si deciderà in merito all’applicazione di altre misure di sicurezza.