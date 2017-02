Arzignano, ladri acrobati si calano dal tetto e fanno man bassa di telefonini

Un colpo in stile rocambolesco è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì al negozio"Expert Elettrocasa" di viale dell'Industria 42 ad Arzignano. I “soliti ignoti” se ne sono andati con una refurtiva corrispondente a due “sacchi” di smartphone per un valore totale di 75mila euro, coperti da assicurazione. Il fatto è successo poco prima dell’alba quando l’agenzia di vigilanza ha sentito scattare l’allarme nella centrale operativa.

Il giro di pattuglia non ha dato però nessun risultato in quando all’esterno non appariva alcun segno di forzatura e tutto appariva normale. I malviventi sono infatti entrati quatti quatti dal tetto, forzando un condotto di aerazione di lamiera leggera e calandosi all’interno del negozio. Il Comando Compagnia Carabinieri di Valdagno, dopo aver fatto i rilievi, sono tuttora impegnati negli accertamenti sul caso. Sotto esame le riprese delle telecamere con lo scopo di individuare i ladri “acrobati”.