Paura ad Arzignano per un incendio al tetto di una casa divampato verso le 11 di venerdì mattina in via Marchetti.

Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco di Vicenza e Arzignano con un'autoscala. Evacuata la famiglia.

Momenti di ansia nel vicinato ma nessuna conseguenza per altre abitazioni.