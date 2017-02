Arzignano, inaugurato il nuovo ecocentro Gentilin:"Doppia vittoria per la città"

Il sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin, ha inaugurato il nuovo ecocentro in via 8^ strada. Un nuovo sito che sostituisce quello esistente di via Olimpica. “L’impianto di via Olimpica – spiega Gentilin - era collocato in una zona inadatta, che non permetteva di gestire adeguatamente la raccolta. Quello di via 8^ strada, già operativo dal 1° febbraio 2017, è un centro di raccolta moderno ed efficiente, adatto ad una città di 26mila abitanti”.

"Una soddisfazione doppia – aggiunge il sindaco - perché l’inaugurazione ufficiale arriva qualche giorno dopo la decisione di Agno Chiampo Ambiente di tornare sui suoi passi e di prorogare per un altro anno la concessione della gestione dell’Ecocentro di Arzignano alla Cooperativa Insieme. Un successo determinato dall’impegno del sottoscritto e della Giunta di Arzignano. Con una nostra richiesta perentoria alla società abbiamo sottolineato il grave danno che la cooperativa avrebbe subito e con essa i dipendenti e i volontari che vi lavorano da anni. Un cooperativa attiva da 17 anni e che dal 2008, impiegando quasi 90 persone, lavora in convenzione con Agno Chiampo Ambiente”.



“Al fine di migliorare il servizio offerto - commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Frigo - abbiamo progettato una nuova struttura all’interno dell’area comunale di via 8^ strada, nelle immediate vicinanze della sede dei magazzini comunali, riorganizzando gli spazi e le funzioni. Il nuovo Ecocentro non sarà solo accessibile con maggiore facilità, ma permetterà anche di aumentare le tipologie di rifiuti conferibili e quindi migliorare ed ampliare il servizio offerto alla cittadinanza”.

Il nuovo Ecocentro copre una superficie complessiva del nuovo impianto: circa 5.000 mq; una parte operativa rialzata (dalla quale i cittadini possono scaricare i rifiuti nei cassoni) di 800 mq. La viabilità interna è stata studiata in modo tale da garantire agli utenti un percorso a senso unico antiorario per facilitare le operazioni di scarico; complessivamente saranno disponibili 18 containers (quelli attuali sono 9): quelli destinati allo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze non pericolose saranno posati su due basamenti in calcestruzzo impermeabili aventi superficie complessiva pari a 534 mq, posti nei due lati lunghi della piattaforma rialzata.

I rifiuti contenenti sostanze potenzialmente pericolose saranno dislocati in appositi contenitori carrellati (bidoni, casse speciali, etc., a seconda dell’esigenza specifica di stoccaggio) nelle due aree coperte poste a quota +160 cm rispetto alla piastra di appoggio dei containers, su una superficie totale di circa 147 m2. I lavori sono iniziati in questi giorni e avranno una durata di 337 giorni. Il costo complessivo dell’opera è di 700mila euro (comprensiva di IVA, spese tecniche ed imprevisti).