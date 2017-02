Arzignano, in sella al motorino senza patente: "Al mio Paese non si usa!"

"Al mio Paese non si usa". Così un cittadino ghanese, A.M.Y. 41enne, residente a Brendola ha risposto agli agenti del Comando di Arzignano del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Vicenza Ovest, che l'avevano pizzicato, lunedì attorno alle 16, in sella al suo motorino senza patente.



Gli agenti hanno quindi applicato una sanzione amministrativa di 5.000 euro per guida senza patente e fermo amministrativo del ciclomotore per 3 mesi. La sanzione è stata applicata poiché la guida senza patente è stata depenalizzata ed in sua vece il legislatore ha applicato un sanzione elevata.



“Può sembrare una misura draconiana, ma condivido la solerzia dei nostri vigili”, ha dichiarato il sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin. “La patente serve anche per i mezzi più piccoli. Sono le nostre regole e bisogna rispettarle per la sicurezza di tutti i cittadini”.