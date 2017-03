Arzignano, il prof non vedente tra i 5 più bravi d'Italia

“Abbiamo bisogno di ‘bravi maestri’ per dare lustro alla professione del docente e per far convinti i nostri giovani che, attraverso la preparazione, il sacrificio e la determinazione, si conquistano non solo i titoli di studio, ma il rispetto delle persone. E’ questo, a mio parere, ciò che contraddistingue il professor Silvagni, che è certamente un docente preparato, ma un uomo di grande determinazione”.



Così l’assessore regionale alla scuola, Elena Donazzan, plaude al premio nazionale conferito al professor Antonio Salvagni, non vedente, docente di italiano e latino al liceo Da Vinci di Arzignano, qualificatosi tra i cinque docenti migliori d’Italia al concorso nazionale “Italian Teacher Prize” lanciato dal Ministero dell’Istruzione e al quale hanno partecipato 11 mila candidati.



“Chiederò al liceo di Arzignano di organizzare una giornata di formazione riservata ai docenti, colleghi e non del professor Silvagni, per approfondire le caratteristiche fondamentali che fanno di un insegnante un vero educatore e un maestro di vita e per mettere in luce doti, metodo e approccio che hanno reso il docente vicentino non vedente uno dei cinque docenti migliori d’Italia ed un orgoglio per la scuola veneta”.