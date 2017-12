Arzignano, la droga con la pizza: arrestato cuoco napoletano

Nella serata di martedì i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Valdagno hanno arrestato Fiorenzo Milo, 28enne originario della provincia di Napoli, ma da anni residente nella Vallata dell’Agno.

Dopo avere assunto confidenzialmente alcune informazioni che lo indicavano quale punto di riferimento per l’approvvigionamento di cocaina da parte di alcuni “clienti” di Valdagno e Trissino, ma anche della Vallata del Chiampo, che da lui si recherebbero ad acquistare la cocaina nel locale di cui è, in parte, gestore ad Arzignano, i militari avevano iniziato a svolgere alcuni servizi di osservazione per accertare la veridicità di quanto appreso nell’ambiente dei consumatori di droghe.

L'arresto