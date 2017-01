Arzignano, emergenza neve: "Massima prudenza negli spostamenti"

Dal pomeriggio di lunedì sono in funzione su tutto il territorio i mezzi per il trattamento anti neve (ghiaino e sale), i quali hanno proseguito l'attività anche nella mattinata di martedì. Il fenomeno nevoso non ha determinato un accumulo a terra tale da richiede l'utilizzo dei mezzi spazzaneve. È previsto il proseguimento delle attività di trattamento delle strade anche nel pomeriggio/sera di martedì.

L'amministrazione comunale raccomanda: "Massima attenzione durante gli spostamenti, soprattutto nelle zone collinari, utilizzando mezzi attrezzati con pneumatici da neve o con catene. Si raccomanda di effettuare il montaggio delle catene sulle autovetture al di fuori della carreggiata per consentire il passaggio dei mezzi spazzaneve/soccorso. Si invita alla massima prudenza durante la guida e a mantenere una distanza di sicurezza non inferiore a 20 m dai mezzi spazzaneve in azione".

NUMERI UTILI:

In orario d’ufficio (8-13 e 14-18): tel. 0444 476581 (Ufficio Lavori Pubblici). Negli altri orari: tel. 3355837277 (Pronto intervento Polizia locale).