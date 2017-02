Arzignano, ecocentro "battezzato" dai ladri

Incursione dei ladri nel nuovo Ecocentro di Arzignano, in via VIII Strada, inaugurato mercoledì 8 febbraio.



Lunedì mattina personale della cooperativa Insieme si è accorto che la recinzione sul lato discarica del Centro di Raccolta era stata tagliata. Uno o più individui erano entrati durante la notte, asportando materiale (batterie d'auto e piccoli elettrodomestici). Materiale che la cooperativa avrebbe utilizzato e riciclato. L'area è in parte videosorvegliata dalle telecamere della contigua discarica di Acque del Chiampo e verranno molto probabilmente acquisite le immagini.



“I furti negli ecocentri sono all'ordine del giorno e anche il nostro vecchio impianto di via Olimpica erano spesso preso di mira dai ladri”, ci dice il sindaco della città, Giorgio Gentilin. “Abbiamo già predisposto e siamo pronti ad attivare un sistema anti-intrusione, aumenteremo la sorveglianza e non escludiamo che vi possano essere installate telecamere. In via VIII Strada le cose cambieranno a avremo tolleranza zero”.



“E' opportuno stroncare sul nascere queste incursioni -aggiunge l'assessore ai Lavori Pubblici Angelo Frigo- perché altrimenti avremo la presenza di ladri tutte le notti.

Permettere questi furti vuol dire alimentare un mercato nero dei rifiuti che danneggia chi lavora per riciclarli. Un mercato che, come si apprende dalle cronache, in questi ultimi tempi sembra prosperare”.