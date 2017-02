Arzignano, con un "Turista per sempre" vince un milione e 840mila euro

Ad Arzignanoc’è un “Nuovo Turista per Sempre”: è, infatti, un uomo over 50 del segno zodiacale della Bilancia ad aggiudicarsi la rendita da 6 mila euro al mese per 20 anni, più 300 mila euro subito, più un bonus finale di 100 mila euro, premio massimo messo in palio dal “Nuovo Turista per Sempre” di Gratta e Vinci. Il biglietto vincente è stato acquistato nel punto vendita di Nicoli Maria Rosa, in via Madonna dei Prati, 23.

“Una bella vincita che permette davvero di concretizzare, in serenità, tanti progetti. Sono contenta di aver contribuito, con l’aiuto della fortuna, a regalare un pò di gioia. Io e la mia famiglia abbiamo questa ricevitoria da 15 anni ed è proprio una notizia che ci fa piacere! Chissà se chi ha vinto ha fatto subito le valigie per un bel viaggio! Sicuramente è quello che farei io se vincessi una somma così importante!”, commenta sorridendo Maria Rosa Nicoli, titolare del punto vendita.

In Veneto, da inizio anno, Gratta e Vinci ha distribuito vincite per oltre 57 milioni di euro. In tutta Italia, invece, ha distribuito complessivamente più di 798 milioni di euro in vincite, mentre sono già 22 i neo paperoni che si sono aggiudicati le vincite massime, cioè i premi da 500 mila euro in su messi in palio dai biglietti.