Arzignano, cercasi nonni vigile: "Non si trovano"

La diramazione dell’ultimo avviso del Comune di Arzignano per la selezione di due nonni vigile da incaricare al servizio di vigilanza davanti alle scuole comunali durante il trasporto dei minori delle scuole materne per l’anno scolastico 2017/2018, non ha avuto buon esito. “Per la prossima annata abbiamo bisogno dei nonni vigile” dichiara il sindaco Giorgio Gentilin. “Rappresentano una figura molto preziosa di servizio alle scuole,poiché garantiscono la sicurezza degli alunni, soprattutto ai passaggi pedonali in entrata ed uscita dagli istituti scolastici"

Il sindaco fa quindi un appello affinché qualcuno presenti la domanda quando sarà emesso il bando anche perché ora vi è una novità, licenziata nell’ultima seduta di Giunta: l’obbligo di essere residenti nel Comune di Arzignano da 15 anni è stato abbassato a 5 anni. "Ricordo anche che non è un impegno gratuito, quello che chiediamo, poiché il Comune, a differenza di altre municipalità, prevede un minimo emolumento per l’impegno”.

I nonni vigili sono una figura molto apprezzata dai bambini, una figura di semivilontario all’interno del servizio previsto dall’Amministrazione Comunale per l’attraversamento delle strade in sicurezza dei nostri alunni. “Data la scarsità di adesione ora c’è bisogno di loro - dichiara l’assessore alla Mobilità, Nicolò Sterle - A gennaio sarà pubblicato il nuovo bando modificato e invito perciò tutti coloro che fossero interessati a dedicare un po’ del loro tempo per aiutare i nostri ragazzi”.

Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Comando di Polizia Locale, sito in via 4 Martiri n° 71/C di Arzignano, ochiamando il n° 0444476600 (Vice Istruttore Manola Anselmi)