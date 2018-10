Camorra, operazione "Quisquiliae": sequestrate 587 tonnellate di riufiuti, indagine per riciclaggio di denaro

Durante il blitz, i poliziotti della Questura di Vicenza e i finanzieri della Compagnia di Arzignano hanno sequestrato 410 bancali contenenti 587 tonnellate di rifiuti gestiti da una società senza alcuna autorizzazione. perquisizioni in provincia di Vicenza, in Campania e in altre regioni del Nord Italia