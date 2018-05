Arzignano, botte fuori dalla conceria: grave un operaio

Ha battuto violentemente la testa a terra dopo una furiosa lite con un collega nigeriano di 31 anni. Vittima della baruffa scoppiata lunedì pomeriggio all'esterno di una conceria sulla Quarta Strada della zona industriale di Arzignano è un ghanese di 39enne che è stato portato urgentemente in elicottero a Verona per un trauma cranico che ha richiesto un intervento chirurigico..

La lite è iniziata all'interno della fabbrica - a quanto pare per futili motivi legati al lavoro - proseguendo poi all'esterno quando il 31enne, dopo aver aspettato che il ghanese uscisse, ha ripreso la discussione che è diventata sempre più accesa. Dagli insulti i due sono passati alle mani e a un certo punto è il 39enne ad avere la peggio, cadendo a terri privo di sensi.

Il nigeriano, vista la situazione scappa mentre altri presenti chiamano il 118 per trasferire l'uomo svenuto prima all'ospedale di Arzignano e poi - con l'elisoccorso - a quello di Verona dove si trova ancora in prognosi riservata dopo l'operazione alla testa. Sulla vicenda sono intervenuti anche i carabinieri per chiarirne la dinamica e cercare l'agressore. Il 31enne viene individuato poco dopo e portato in caserma per essere ascoltato sui fatti.