Sono in corso di accertamento le cause che hanno portato all'incendio di un'auto, martedì alle 19.30, in via Fermi, ad Arzignano.



Allertati dallo stesso conducente, che si è messo in salvo, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno domato le fiamme in circa un'ora. Inevitabili i disagi al traffico.