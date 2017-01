Arzignano, allerta neve: massima prudenza alla guida

La Protezione Civile del Veneto segnala la possibilità di qualche fenomeno a carattere nevoso e la presenza di gelate diffuse nella serata di giovedì e sino al mattino di venerdì. Tutta la rete stradale di Arzignano risulta percorribile. Si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti.

Dal pomeriggio di giovedì, informa l'Amministrazione comunale, sono in funzione su tutto il territorio i mezzi per il trattamento anti neve (ghiaino e sale), i quali proseguito l'attività fino al completo trattamento di tuta la rete stradale. Qualora il fenomeno nevoso determini un accumulo a terra significativo di neve, verranno attivati i mezzi spazzaneve.

Si raccomanda la massima attenzione durante gli spostamenti, soprattutto nelle zone collinari, utilizzando mezzi attrezzati con pneumatici da neve o con catene. Si raccomanda di effettuare il montaggio delle catene sulle autovetture al di fuori della carreggiata per consentire il passaggio dei mezzi spazzaneve/soccorso. Si invita alla massima prudenza durante la guida e a mantenere una distanza di sicurezza non inferiore a 20 metri dai mezzi spazzaneve in azione.