Si fingono fattorini delle pizze ma prendono a mazzate la casa

Hanno suonato al campanello della sua abitazione fingendosi fattorini delle pizze ma poi gli hanno sfasciato la porta di casa e una vetrata a colpi di martello e mazza da baseball. L'inquitante fatto è avvenuto l'altra sera in via Sant'Eurosia ad Arzignano.

La vittima, un 23enne, dopo l'iniziale stupore, è scappato dai vicini, mentre i due, che indossavano un caso da moto, si sono allontanati nel buio. Il giovane non ha saputo dare ulteriori dettagli e i carabinieri, ma è emerso che è coinvolto in un processo che lo vede accusare due coetanei per un pestaggio avvenuto in discoteca. Il ragazzo riportò la frattura della mascella e la coppia è ora sul banco degli imputati.

I carabinieri di Arzignano e Valdagno si stanno occupando dell'indagine e visioneranno i filmati delle telecamere presenti in zona, oltre ad ascoltare i testimoni. Secondo alcune indiscrezioni, gli aggressori, nonostante indossassero il casco, sarebbero arrivati in auto. Qualsiasi pista al di fuori delle vicende personali della vittima sarebbe da escludere.