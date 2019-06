Mucche finiscono in una scarpata: due giorni per recuperarle

Vigili del fuoco ancora impegnati ad Arsiero nel recupero di due mucche in un dirupo anche nella giornata di domenica dopo l'intervento di sabato. I pompieri stanno valutando l'impiego dell'elicottero.

Attorno a mezzogiorno di sabato il soccorso alpino di Arsiero è stato contattato per vedere se fosse possibile rintracciare e recuperare 5 mucche, scappate da Malga Zolle di Dentro spaventate dal forte temporale. Alcuni soccorritori erano già in zona, si sono recati sul posto, dove si trovavano anche i vigili del fuoco con il loro elicottero, dovuto però rientrare a causa del maltempo.

Una squadra di 8 volontari è scesa in fondo a una valle, raggiungendo due delle mucche finite in un torrentello. I soccorritori sono quindi riusciti a parancarne una facendola risalire nel bosco fino a un terrazzino, da dove si potrà spostare in autonomia. Una manca sempre all'appello.