Spacciatore seriale colto sul fatto: arrestato dai carabinieri

Arrestato spacciatore seriale ad Arsiero nonostante la modica quantità di stupefacente rinvenuta. I carabinieri di Schio, nella giornata di giovedì, hanno notato uno straniero - poi identificato in I.N. del 1990, richiedente asilo senza fissa dimora - mantenere atteggiamenti sospetti assieme ad un uomo su un motorino.

I militari si sono avvicinati ai due ma, alla loro vista, la persona a bordo del motorino si è allontanata frettolosamente. Lo straniero è invece stato fermato e perquisito: addosso aveva diversi involucri sia di marijuana e di eroina per un peso complessivo di 1 grammo, tutti nascosti all’interno del vano batteria di un cellulare, assieme a 4 banconote da dieci euro.

Il comportamento tenuto dai due soggetti, la modalità di confezionamento della droga, il possesso di banconote tutte di taglio uguale e il riscontro di precedenti per spaccio a carico dello straniero, ha portato i carabinieri ad arrestare il 28enne per spaccio in flagranza.