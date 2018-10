Ubriaco semina il panico alla sagra: travolte transenne e auto

Aveva decisamente alzato il gomito un 60enne di Rossano Veneto che lunedì pomeriggio ha creato scompiglio alla sagra di Arsego. L'antica fiera che taglia il traguardo dell'edizione numero 271 è frequentatissima da famiglie e bambini e anche ieri pomeriggio il piazzale con le giostre del luna park era gremito. Attorno alle 15 il vicentino ha recuperato l'auto che aveva lasciato a pochi metri in un parcheggio, o almeno ci ha provato.

Una carambola tra la gente

Salito a bordo ha ingranato la marcia, ma la scarsa lucidità lo ha fatto finire prima addosso alle transenne e poi su un altro veicolo in sosta. Fortuna ha voluto che non travolgesse nessuno, ma la scena e i danni non sono passati inosservati ai presenti. Il 60enne è ripartito e i testimoni hanno avvisato i carabinieri fornendo una descrizione e il numero di targa. Nel tardo pomeriggio l'uomo è stato individuato e denunciato per guida in stato di ebbrezza dai militari di Gazzo.



