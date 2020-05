Fermato mentre cede una dose, in casa cocaina e 6mila euro in contanti

L'andirivieni da quell'appartamento era più che sospetto: dopo varie segnalazioni dei residenti e servizi di osservazione, i carabinieri di Eraclea hanno arrestato H.N., 29enne tunisino, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. All'interno della sua abitazione nascondeva cocaina, marijuana e hashish.

Il blitz è scattato nel pomeriggio di ieri, lunedì 12 maggio. I militari, appostati in prossimità dell'appartamento, hanno fermato il pusher mentre cedeva una dose di cocaina ad un giovane. È seguita la perquisizione dell'abitazione, all'interno della quale, nascosta in varie suppellettili, è stata trovata la droga: 26 dosi e un sasso di cocaina da 87 grammi, tre involucri contenenti 25 grammi di marijuana e altri 16 grammi di hashish. Il 29enne nascondeva circa 6mila euro in contanti, denaro ritenuti provento dell'attività illecita di spaccio.

All'interno dell'abitazione i militari hanno trovato anche una ragazza minorenne, una 17enne vicentina, che ha riferito di avere una relazione con l'uomo. La giovane è stata affidata alla madre, mentre l'uomo, già gravato da numerosi precedenti penali, è stato arrestato e portato in carcere a Venezia, in attesa dell'udienza di convalida.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(fonte: Veneziatoday)