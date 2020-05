Pusher in bici avvicinato dalla polizia si dilegua a piedi: arrestato dopo l'inseguimento

Nella tarda mattinata di mercoledì, I.G., nigeriano, 23enne è stato arrestato dalla polizia.

Il giovane aveva destato subito in quando, in sella alla sua bici, continuava a cambiare di direzione. Gli agenti del Reparto prevenzione crimine di Padova, hanno quindi deciso di seguirlo.

Prima una laterale di viale Milano contromano, poi la fuga a piedi, dopo aver abbandonato la bici.

I poliziotti sono quindi scesi dalla volante e hanno rincorso il giovane e, dopo averlo ammanettato, hanno recuperato l'involucro poco prima gettato via dal fuggitivo: 18 ovuli di eroina purissima.Tutti confezionati ad arte e pronti per essere venduti ad altrettanti assuntori. Il pusher, ancora incensurato, è stato così portato in questura in attesa dell'udienza di convalida.

Un altro arresto, pochi giorni dopo quello di un cittadino albanese trovato in possesso di quasi 50 grammi di eroina.