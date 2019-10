Arrestato "specialista" dello scasso: 20 negozi depredati per pagarsi i vizi

E’ stato arrestato sabato scorso, in flagranza per il furto alla "Birreria ai Buei", Eros Bizzotto, bassanese 35enne, pregiudicato per stupefacenti e reati contro il patrimonio e al centro di una vicenda che riguarda maltrattamenti in famiglia. Nella giornata di ieri, il Giudice Venditti, ne ha confermato la custodia in carcere.

L’uomo è al centro di un’indagine condotta dai carabinieri di Rosà e coordinata dal P.M. Dr. Parolin, della Procura di Vicenza, denominata “Last Shot”. E’ un’indagine scaturita nei primi giorni di ottobre, quando, nell’effettuare un sopralluogo presso un negozio appena razziato, i militari hanno riscontrato degli elementi che hanno incastrato il pregiudicato.

Il modus operandi era sempre quello. Tarda notte, forzatura delle porte o finestre effettuata con grossi cacciaviti ed altri arnesi da scasso e tutti esercizi commerciali. La sua specialità, alla ricerca di soldi contanti. Durante l’indagine, attraverso immagini delle telecamere di videosorveglianza e testimonianze, è parso chiaro agli inquirenti che il responsabile dei furti risultava essere un unico soggetto e che i suoi obiettivi sono passati dai centri storici di Rosà e Rossano Veneto, i più colpiti, a quello di Bassano.

I sospetti si sono concentrati nei confronti di Bizzotto, un uomo già conosciuto dalle forze dell'ordine poiché nel 201 è stato arrestato per reati sempre contro il patrimonio. «L’escalation della sua attività criminale è stata progressiva come le sue dipendenze, da alcool, fumo e soprattutto, stupefacenti», confermano i carbabinieri. E’ proprio l'esigenza di disporre di denaro contante lo avrebbe spinto a diventare uno scannisatore seriale. L'uomo è ritenuto responsabile di una ventina di furti, anche se ci sono tuttora in corso accertamenti da parte dei militari finalizzati a stabilirne le esatte responsabilità.