Non rispetta il programma terapeutico: in carcere un 45enne

I carabinieri di di Longare, nel pomeriggio di lunedì, hanno dato esecuzione all’ordine di provvisoria sospensione dell’affidamento in prova e accompagnamento in carcere, emesso dall’ufficio di sorveglianza del tribunale di Venezia, nei confronti di Nicola Concato , nato a Verona, classe 1974.

Il provvedimento è stato disposto in quanto lo stesso, affidato in prova al servizio sociale, non stava seguendo il previsto programma terapeutico.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Vicenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.