Fratelli in carcere per furto, uno stava occupando abusivamente una casa Ater

De fratelli sono stati arrestati dai carabinieri nella terraferma veneziana su ordine dell'autorità giudiziaria di Vicenza: sono Mailin Reichast, 33enne, rintracciato qualche giorno fa, e il fratello Clain, di due anni più vecchio. Entrambi sono di etnia Rom e domiciliati a Campalto, nel Venziano. Devono scontare una condanna a otto mesi di carcere per un furto con connessa resistenza a pubblico ufficiale, reati commessi nel 2016 in provincia di Vicenza.

I carabinieri hanno individuato Clain pochi giorni dopo il fratello. Si trovava all’interno di un appartamento popolare di proprietà dell'Ater, in via Sabbadino, appartamento che stava occupando abusivamente. Ha tentato di opporre resistenza alla pattuglia, per cui è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per invasione di edifici.

Al termine delle operazioni è stato portato al carcere di Venezia, così come il fratello. I due hanno numerosi precedenti: in passato erano stati riconosciuti come responsabili di diversi furti, tra cui uno a Mussolente nel 2010 e uno a Pove nel 2014. In entrambi i casi erano stati scoperti a rubare dagli abitacoli di automobili parcheggiate.

fonte: Veneziatoday