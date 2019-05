"Trasferta" di un rapinatore seriale vicentino: scoperto un colpo anche a Feltre

Si era reso responsabile di tre rapine con il taglierino in altrettanti negozi di Vicenza. Per questo Simone Azzolin, 47enne residente a San Bortolo, è fnito in carcere lo scorso febbraio. E al San Pio X gli è stato notificato mercoledì un ordine di custodia cautelare emeso dal Gip di Belluno.

Anzolin è infatti accusato di essere l'autore di una rapina risalente al 17 dicembre scorso ai danni del negozio di abbigliamento "Dani" di Feltre, avvenuta verso le 19. Il malvivente, con il viso coperto da una sciarpa, era entrato nel negozio dove c'era solo la titolare. Dopo aver estratto il coltello aveva intimato alla donna di consegnargli l'incasso (qualche migliaia di euro) per poi ordinarle di entrare in uno sgabuzzino e scappare facendo perdere le proprie tracce.

L'attivitá d indagine condotta immediatamente dopo il fatto criminoso ha consentito di acquisire numerosi elementi probatori di responsabilità nei confronti del soggetto.