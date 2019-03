A spasso con quasi un etto di "fumo", in casa altra droga: arrestato 22enne

Nella serata di ieri, domenica 24 marzo, i Carabinieri della Tenenza di Dueville, durante un servizio di pattuglia svolto nel Comune di Monticello Conte Otto, in Via Da Vinci, hanno sottoposto a normale controllo un giovane del luogo classe ’97 e lo hanno trovato in possesso di circa 70 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish.

La perquisizione e l'arresto

I militari operanti hanno deciso quindi di estendere la perquisizione anche al domicilio del ragazzo, dove hanno rinvenuto ulteriori 120 grammi di marijuana, 70 grammi di hashish, 630 euro in contanti quale verosimile provento dell’attività di spaccio e tutti gli strumenti idonei al confezionamento delle varie sostanze. Il magistrato di turno ha disposto quindi l’arresto del giovane per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, sottoponendolo al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.