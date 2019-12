Scene folli in questura dopo l'arresto: espulsione lampo per un 37enne

Dormiva in un parcheggio pubblico, in auto, quando la polizia lo ha rintracciato. Un albanese pregiudicato, con il divieto di stare in Italia, ha cercato di mutilarsi una volta arrivato in questura. Sedato e portato in ospedale, oggi ha preso l'aereo per Tirana