Arrestato dentista abusivo: esercitava con laurea ungherese

Una laurea presa in Ungheria e non valida in Italia, con la quale esercitava la professione di odontoiatra è costata a P.P., 52enne residente a Piovene Rocchette, sei mesi di carcere con la pena detentiva in regime domiciliare. I militari lo hanno arrestato nei giorni scorsi con un ordine di esecuzione del tribunale dopo la condanna definitiva.

P.P. era sotto indagine dal 2011 per abuso della professione dopo aver operato diversi pazienti ospitato da un "collega" in uno studio di Piovene. Il 53enne esercitava con un titolo di studio conseguito a Budapest e non valido nel nostro paese: l'uomo non risultava iscritto all'albo dei dentisti.