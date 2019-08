Espulsa, cambia cognome e torna in Italia per prostituirsi: arrestata

Aveva già precendti per la violazione della legge sull'immigrazione ed era stata colpita da un decreto di espulsione ancora in corso. G. Z., albanese del '96, nella serata di venerdì è stata fermata da una pattuglia delle volanti a San Lazzaro, all'incrocio con via Rossini e arrestata per ingresso irregolare in Italia.

La donna, ai primi di maggio, dopo il decreto di espulsione, aveva fatto ritorno in Albania dove si è sposata acquisendo un nuovo cognome, riportato nel passaporto nuovo di zecca. Con quello è ritornata in Italia, ricominciando l'attività di prostituta a Vicenza.

La cosa non è sfuggita agli agenti delle Volanti che, dopo un controllo, la hanno portata in questura per accertamenti verso le 22:30 di ieri sera. Il confronto con il database delle impronti digitali ha confermato la sua identità ed è scattato l'arresto. La donna sarà processata per direttissima nella giornata di sabato.