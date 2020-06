Armi da taglio e refurtiva in auto: denunciato un 51enne

I carabinieri di Torri di Quartesolo, nel tardo pomeriggio di martedì, hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione e porto abusivo di arma, A.P, 51enne, di nazionalità bielorussa, in Italia senza fissa dimora.

L’uomo notato aggirarsi con fare sospetto nei parcheggi antistanti il centro commerciale “Le Piramidi”, è stato sottoposto ad un controllo poi esteso al suo furgone parcheggiato poco distante, nel corso del quale è stato trovato in possesso di numeroso materiale elettronico, informatico e capi di abbigliamento per un valore quantificato di 20 mila euro, oltre ad un machete ed un coltello da cucina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che la refurtiva rinvenuta e sequestrata, era provento di diversi furti verificatisi nei giorni precedenti presso i punti vendita Trony, Media Word e Pittarello Calzature presenti nel centro commerciale. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà.