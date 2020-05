In casa un'arma da sparo detenuta illegamente: denunciato il proprietario

Gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Bassano del Grappa hanno rinvenuto e sequestrato una pistola Flobert 641, calibro sei e un caricatore con otto cartucce, illegalmente detenuta da un cittadino di Breganze.

Il sequestro è scattato martedì mattina, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati che la Questura ha ulteriormente intensificato sia in città che su tutto il territorio della Provincia.

La perquisizione, scaturita in seguito a recenti e mirati controlli dell’Ufficio Armi della Questura, è stata eseguita all’interno dell’abitazione dell’uomo nel comune di Breganze. Oltre all’arma gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato anche alcune cartucce.

Dagli accertamenti eseguiti dalla Polizia Scientifica sull’arma sequestrata è emerso che è una pistola Flobert, acquistata illegalmente on line.

Secondo la vigente normativa in materia di armi, la pistola sequestrata è considerata a tutti gli effetti un’arma comune da sparo, anche senza che vengano eseguite ulteriori modifiche meccaniche o strutturali che ne aumentino la potenzialità offensiva.

Per questo motivo il proprietario dell'arma è stato denunciato per detenzione abusiva di arma comune da sparo e per la violazione della normativa in materia di acquisto per corrispondenza di armi.