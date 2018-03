Arzignano, furti seriali di pellame: in manette padre e figlio

Due denunce e due arresti per furto aggravato di pellame. È questo il bilancio dell'operazione condotta dai carabinieri di Arzignano nella serata di ieri. A finire in manette S.T., 36enne di Montebello Vicentino, e il padre 61enne F.T., residente nello stesso parse. Nella stesso contesto sono stati denunciati per ricettazione B.M. 50enne di Arzignano e C.D. 43enne anch’esso arzignanese, rispettivamente titolare e collaboratore di un'azienda.

Il 31enne, autotrasportatore per conto di una conceria, è stato visto dai militari - che lo stavano controllando - scaricare assiame al padre 61 pelli tipo wet blue del valore di circa 2500 euro dal camion sull'auto del 61enne. Quest'ultimo si è poi allontanato verso una conceria diversa da quella di destinazione del pellame. Poco dopo i carabinieri li hanno colti nell'atto di scaricare le pelli rubate all'interno dell;azienda di propietà del 50enne denunciato per ricettazione.

L’operazione ha permesso di recuperare altre 100 pelli asportate nei giorni precedenti con le medesime modalità operative e alla stessa azienda. Sono stati inoltre sequestrati 6500 euro derivanti dall'attività crimonosa. Gli arrestati sono stati collocati su disposizione della Procura della Repubblica di Vicenza agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa del rito direttissimo tenuto oggi in tribunale di Vicenza. I due hanno patteggiato la pena di sei mesi di reclusione, pena sospesa senza obblighi.