Il corpo di un 62enne è stato trovato mercoledì, circa a mezzogiorno e mezzo, in capannone in via Meucci, ad Arcugnano.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 ma non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo, probabilmente per un gesto estremo. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.