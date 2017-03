Arcugnano, trovate maxi vongole: "E' per i Pfas?"

Mutazione causata dall'inquinamento o alieni? Ha decisamente scatenato i social prima e i turisti poi la notizia del ritrovamento di diverse centinaia di molluschi, tra i quali alcuni giganti, lungo l'argine del Rio Cordano, ad Arcugnano.



A trovarli e a segnalarli è stato Albero Bonato, 44 anni, grazie al piccolo Giuseppe, che, per primo ha avvistato le maxi conchiglie: "Non ho mai visto tanta gente in passeggiata il martedì pomeriggio - commenta divertito - All'inizio ero preoccupato e ho chiesto delucidazioni; ora, ricevute le risposte, il pensiero va a quest Ambiente che cambia e, probabilmente, noi con lui...".



Non è la prima volta che l'“anodonta woodiana”, mollusco bivalve di grandi dimensioni, fa la sua comparsa in Veneto: la sua origine è asiatica ed è arrivata in Italia una trentina di anni fa con il pesce importato. Ogni tanto riemerge dal fango di cui si nutre grazie alle operazioni di pulizia negli alvei. Per chi fosse interessato, è anche commestibile.