Arcugnano, smontano pezzi di auto parcheggiate: tre arrestati

Agivano indisturbati alla luce del sole. Nel parcheggio di un condominio industriale ad Arcugnano, B.B., serbo 36enne; B.B., 36enne ivoriano e K.S., 28enne del Mali, smontavano dei pezzi di motore su una delle autovettura presenti.

Segnalati sabato mattina da un cittadino che gli aveva visti aggirarsi con fare sospetto nei pressi dello stabile, i tre sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri di Longare e denunciati per furto aggravato in concorso. Il serbo ha anche tentato la fuga a bordo di una Porsche Cayenne con la quale era giunto sul posto, ma è stato bloccato dai militari.

La refurtiva è stata restituita mentre gli arrestati sono stati in seguito rimessi in libertà, a seguito di convalida, poiché sono stati chiesti i termini a difesa in attesa del rito abbreviato fissato ai primi di luglio.