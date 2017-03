Arcugnano, padre 37enne muore stroncato da tumore

Arcugnano in lutto per la scomparsa di un giovane padre di famiglia. Alessandro Cestonaro se ne è andato a soli 37 anni, stroncato da un male incurabile che gli era stato diagnosticato appena l'estate scorsa.



Elettricista in un'impresa, era sposato con Lisa e la coppia aveva tre figli, Angelica di 6 anni, Benedetta di 4 e Gioele, 2. Nonostante la sua volontà di vivere e le cure a cui si era sottoposto, nei giorni scorsi la malattia ha avuto la meglio ed è morto martedì mattina al San Bortolo.



I funerali verranno celebrati giovedì alle 14.45 nella chiesa parrocchiale di S. Luca a Torri di Arcugnano e la famiglia ha chiesto eventuali donazioni per la ricerca contro il cancro.