Cadavere sul lago, è il centralinista della basilica del Santo: giallo sulla morte

È di Lorenzo Casonato, centralinista della basilica del Santo, il cadavere dell'uomo trovato questa mattina da un passante vicino al Lago di Fimon a poche centinaia di metri dal chiosco. Ad una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un drammatico incidente ed è esculsa la morte violenta. Ma rimangono molti interrogativi sulla morte, inclusa la presenza di altre persone.

L'uomo, 54 anni, residente a Padova con l'anziana madre, sarebbe scivolato perdendo i sensi e sbattendo la testa sul cemento, come evidenziato dalle numerose tracce ematiche, finendo anche parzialmente sott'acqua. Tra le ipotesi c'è la morte per un malore o per annegamento ma tutte le strade sono aperte in attesa dell'autopsia. È giallo però sulle dinamiche e sui contorni della tragica vicenda. Sul posto i carabinieri hanno trovato infatti diverse bottiglie di alcolici vuote e si presume che l'uomo non fosse stato solo quando è avvenuto il decesso. In questo caso, potrebbero esserci anche gli estremi per il reato di omissione di soccorso.

(Articolo in aggiornamento)