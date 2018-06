Travolto da una pesante balla di carta, è stato portato all'ospedale con diverse fratture.

L'incidente sul lavoro è avvenuto venerdì mattina, circa alle 9, alla Mognon srl di Arcugnano in via Copernico. Sul posto, oltre al Suem 118, che ha soccorso il ferito, sono intervenuti anche i tecnici dello Spisal e i carabinieri, per chiarire la dinamica dell'incidente.