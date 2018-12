Bimbo di un anno e mezzo muore soffocato da un pop corn

La serenità delle feste di Natale è stata funestata da un dramma che lascia senza parole: un bimbo di un anno e mezzo è morto soffocato da un pop corn. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi ed è riferito da Il Giornale di Vicenza.

Secondo quanto si apprende, erano circa le 22 e la famigliola, composta dal piccolo Leone, dal fotografo Massimo Greggio e da Sara Lisso, stava trascorrendo la serata nel soggiorno della loro villetta in via Costacolonna a Torri di Arcugnano. Improvvisamente la tragedia si consuma in pochi, terribili minuti. Leone comincia a piangere e il suo colorito a cambiare. Immediata la chiamata al 118 che, mentre invola un'ambulanza sul posto, dà le istruzioni a Sara per salvare la vita del suo bimbo. Purtroppo ogni tentativo sarà vano.

Sul posto si sono recati anche i carabinieri di Brendola ed il pm ha aperto un'inchiesta, anche se la dinamica pare drammaticamente chiara e senza colpevoli se non un destino malvagio.