Arcugnano, dalla bufala dell'Anfiteatro a quella delle teste di Modigliani

Dalla bufala dell'Anfiteatro Marittimo Berico a quella delle teste di Modigliani.



Arcugnano, dopo le accese polemiche dei mesi a scorsi sulla presunta opera antica, per la quale sono state chiuse pochi giorni fa dalla procura di Vicenza le indagini preliminari, ora "ospiterà" nella sala consiliare, per una decina di giorni, le false teste che negli anni '80 erano state spacciate per un clamoroso ritrovamento. Lo scherzo di un gruppo di giovani amici a cui avevano "abboccato" anche molti esperti dell'arte, con la notizia che aveva fatto il giro del mondo.



Un evento è in programma venerdì sera dalle 20.30 alle 23 nella sala consiliare in via Rumor, dove ci saranno i creatori stessi di una delle teste e uno spettacolo di Antonello Taurino, autore di un monologo sulla vicenda.