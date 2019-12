Dramma della solitudine: anziano trovato morto in casa

I vicini non lo vedevano da una settimana e, nel pomeriggio di sabato, hanno dato l'allarme ai carabinieri i quali, assieme agli operatori del Suem e ai vigili del fuoco, sono arrivati sul posto, in via Aeroporti a Caldogno.

I pompieri hanno aperto la porta della casa, trovando un uomo di 75 anni privo di vita. L'anziano, che viveva da solo, sarebbe deceduto per un malore già da alcuni giorni.